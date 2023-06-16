Онкологи назвали привычки, снижающие риск разных видов рака

Ученые из Университета Ньюкасла подтвердили, что соблюдение более здорового образа жизни, в том числе поддержание здоровой массы тела и ограничения потребления красного и переработанного мяса снижает риск развития рака. Исследование опубликовано в журнале Cancer.

Ученые провели систематический обзор и метаанализ 18 исследований, в которых изучались связи между соблюдением рекомендаций Всемирного фонда исследования рака (WCRF) и Американского института исследований рака (AICR) 2018 года и заболеваемостью различными видами рака.

Они обнаружили, что каждое увеличение на 1 балл в анкете, используемой для оценки соблюдения этих рекомендаций, приводило к снижению риска рака кишечника на 12%, снижению риска рака молочной железы на 11% и снижению вероятности рака легких на 8%.

Среди рекомендаций: поддержание здорового веса, физическая активность, отказ от курения, ограничение алкоголя, фаст-фуда, красного мяса и сахара. Согласно рекомендациям, в диету стоит добавить больше овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов. При этом не следует использовать какие-либо добавки для профилактики рака. Для младенцев полезно грудное вскармливание.

Предыдущие исследования доказали, что употребление большого количества красного и переработанного мяса увеличивает риск рака кишечника, а употребление алкоголя — рака молочной железы, кишечника и пищевода.

Приблизительно 40% всех случаев рака связаны с модифицируемыми факторами образа жизни: отсутствием физической активности, употреблением табака, ожирением, неправильным питанием и употребление алкоголя, что позволяет предположить, что многие случаи можно предотвратить.