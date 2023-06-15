Что происходит с организмом человека, когда в него попадает алкоголь

«В этот период наиболее высок риск зачатия ребенка, у которого могут внутриутробно развиться тяжелые патологии. И если физический порок врачи определяют обычно довольно быстро, в том числе на стадии развития, а также в первые часы или дни жизни младенца, то умственная неполноценность нередко проявляется гораздо позже. Иногда речь может идти о сроке наступления периода полового созревания. Если супруги желают иметь здорового малыша, то они оба должны воздерживаться от любых алкогольных напитков, в том числе некрепких, например, пива, а также различных домашних наливок и настоек и т.п.», – рассказывает заведующий женской консультацией поликлиники №12 Ирина Гергель.