Врачи рассказали, что происходит с организмом человека, когда в него попадает алкоголь
Специалисты утверждают, что алкоголь, попадая в организм человека, уже через час может обнаруживаться в половых клетках. А «задержаться» в них в активном состоянии может на 2-3 недели, рассказала ИА «Уральский меридиан» пресс-секретарь тюменской «Городской поликлиники №12»
«В этот период наиболее высок риск зачатия ребенка, у которого могут внутриутробно развиться тяжелые патологии. И если физический порок врачи определяют обычно довольно быстро, в том числе на стадии развития, а также в первые часы или дни жизни младенца, то умственная неполноценность нередко проявляется гораздо позже. Иногда речь может идти о сроке наступления периода полового созревания. Если супруги желают иметь здорового малыша, то они оба должны воздерживаться от любых алкогольных напитков, в том числе некрепких, например, пива, а также различных домашних наливок и настоек и т.п.», – рассказывает заведующий женской консультацией поликлиники №12 Ирина Гергель.
Не менее опасно употребление алкоголя в подростковом возрасте, так как в этот период также идет формирование организма. Именно в молодом возрасте у людей, употребляющих алкоголь, может развиться тяжелый атеросклероз: сосуды перекрываются холестериновыми отложениями, что приводит к инфаркту миокарда и даже внезапной остановке сердца.
«Организм еще не сформирован, поэтому очень болезненно реагирует на поступающий в него этанол. Нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы, появляются сбои в работе желудочно-кишечного тракта — под действием алкоголя изменяются свойства и количество желудочного сока, нарушается работа поджелудочной железы, это может привести не только к панкреатиту, но и к диабету. Под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека, разрушается печень – ведь проницаемость сосудистых стенок у подростков выше, а механизмы работы ферментов окончательно еще не сформированы», – отмечает заведующий детской поликлиникой ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» Ирина Чмутина.
Для молодого организма пагубно влияние любого алкоголя — даже слабоалкогольных напитков. Серьезный последствия будут и от так называемых коктейлей, где смесь сахара, красителя и спирта, нередко может содержаться кофеин, другие составляющей, якобы дающие энергетический эффект.
Не стоит забывать, что всё это также наносит удар по иммунитету — организм становится слабее, тяжелее переносит вирусные заболевания, которые нередко перетекают в осложненные формы.
Родителям обязательно нужно помнить, какой эффект оказывает алкоголь на растущий организм и какие могут быть последствия — даже если кажется, что с психологической точки зрения ребенок уже практически взрослый.