Какой у мастурбации эволюционный смысл

В представлении многих людей мастурбация — это противоестественное явление. Однако природа зачем-то дала нам возможность заниматься самоудовлетворением. Среди различных животных, особенно приматов, включая человека, мастурбация очень распространена.

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С эволюционной точки зрения такое поведение выглядит бесполезно. Какой тогда у нее смысл? Рассказываем в материале "Рамблера".

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В этой области было проведено немного научных исследований. Но недавно антропологи из Университетского колледжа Лондона решили собрать все имеющиеся данные на тему мастурбации приматов, чтобы выяснить, какой у нее эволюционный смысл. Работа опубликована в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Как рассказала доктор Матильда Бриндл, мастурбация является частью здорового сексуального поведения. Оно присутствовало еще 40 миллионов лет назад у общего предка всех приматов и развивалось со временем.

Ученые выдвинули несколько гипотез, объясняющих функции этого явления.

Повышение возбуждения

Согласно гипотезе антропологов о "посткопулятивном отборе", мастурбация без эякуляции перед половым актом может повышать возбуждение и увеличивать шансы на оплодотворение. Кроме того, это помогает более слабым самцам быстрее эякулировать, не прерываясь во время спаривания.

Конкуренция

Как выяснили ученые, мастурбация сопутствовала эволюции тех видов приматов, у которых была высокая конкуренция между самцами. Она позволяет избавиться от некачественной спермы, оставив для спаривания более свежую, которая лучше, чем у других приматов.

Избегание патогенных организмов

Еще одна гипотеза объясняет необходимость мастурбации тем, что она снижает вероятность заражения инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), после полового акта, очищая уретру от эякулята. Чем больше ИППП у самца, тем чаще он прибегает к мастурбации.