Лекарство от гипертонии повысило эффективность терапии рака

Международная команда ученых из Ludwig Cancer Research выявила, что лекарство от гипертонии может повысить эффективность лечения рака методом иммунотерапии. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

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Иммунные Т-лимфоциты — белые кровяные тельца, которые распознают и уничтожают патогены. Но в случае с онкологическим заболеванием T-клетки не способны выявлять раковые клетки, так как они не являются чужеродными. Преодолеть эту проблему и заставить иммунную систему атаковать опухолевые клетки позволила иммунотерапия. Этот метод помогает T-клеткам распознавать и уничтожать специфические маркеры на поверхности раковых клеток — опухолевые антигены. Однако на данный момент иммунотерапия может эффективно бороться только с 30-40 процентами случаев рака, поскольку Т-лимфоциты недостаточно активны.

В новом исследовании авторы заметили, что молекулы, содержащиеся в препаратах для понижения кровяного давления — агонисты α2-адренергических рецепторов (a2AR), способны воздействовать на макрофаги, которые поглощают и выводят остатки патогенов, включая раковые клетки, микробы и другие вредные вещества. Помимо этого, макрофаги также предупреждают Т-клетки о любых аномалиях, с которыми они сталкиваются, чтобы активировать иммунный ответ в случае необходимости.