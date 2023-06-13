Что не так с людьми, которые не реагируют на зевоту

Ответная зевота – вполне нормальная реакция организма, с которой хотя бы раз в жизни сталкивалось большинство из нас. Даже издалека увидев, как зевает незнакомый человек, вы можете тут же начать зевать в ответ.

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Более того, нередко люди зевают, лишь подумав о зевоте или прочитав о ней текст. Однако существует и те люди, для которых зевота "не заразна".

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Казалось бы, что в этом плохого? Порой умение сдерживать зевоту бывает очень кстати – например, во время важных переговоров. И это действительно так. Но все же ученые установили, что порой способность не отвечать зевотой на зевоту свидетельствует о некоторых не самых приятных чертах личности. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Прежде всего стоит напомнить о том, что заразная зевота – это проявление эмпатии, что ученые подтверждали уже не единожды. Посредством зевоты наше тело "копирует" других людей и таким образом подталкивает нас к сближению с ними и установлению контакта. А вот недостаток эмпатии указывает на психопатические черты личности. Такие люди обычно хладнокровны и жестоки.

В 2015 году ученые из США провели исследование. Эксперты проанализировали эмоциональные реакции 135 студентов университета Бэйлора в Техасе, которым показывали видео с уставшими и зевающими людьми. Вдобавок к этому учащихся тестировали на склонность к эгоцентризму и хладнокровию – эти черты считаются маркерами психопатического типа личности. В ходе работы эксперты установили: те студенты, которые зевали реже других или не испытывали никаких эмоций во время просмотра видео, показывали более высокие баллы в тесте на хладнокровие.

При этом в заключение своей работы ученые подчеркнули: психопатические черты характеры не только для маньяков и других потенциальных нарушителей закона. Нередко такой типаж можно встретить даже среди популярных людей: например, видных бизнесменов, политиков или артистов.