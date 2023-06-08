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Ученые выявили ранее неизвестные функции мозга

Специалисты Северо-Западного университета (США) выяснили, за что отвечает область мозга, расположенная в передней части височной доли.

Ученые выявили ранее неизвестные функции мозга
© Мир24

Ученые изучили головной мозг 28 пациентов, страдающих редким заболеванием, известным как лобно-височная долевая дегенерация с трансактивной реакцией ДНК-связывающего белка типа С (TDP-C). В течение 10-15 лет, пока развивается это заболевание, регион на краю височной доли мозга подвергается разрушению.В ходе изучения этой болезни специалисты выяснили, что именно эта небольшая область мозга ответственна за то, как человек расшифровывает значения слов и чувства других людей, идентифицирует лица и регулирует поведение.

Эксперты продолжают выяснять, как связана височная доля мозга и перечисленные функции. Дальнейшие исследования помогут определить, как прогрессирует заболевание TDP-C, и выявить специфические факторы риска для того или иного пациента, сообщает «Лента.ру со ссылкой на материал ученых, опубликованный в журнале Annals of Neurology.

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