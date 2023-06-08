Ученые выявили ранее неизвестные функции мозга

Ученые изучили головной мозг 28 пациентов, страдающих редким заболеванием, известным как лобно-височная долевая дегенерация с трансактивной реакцией ДНК-связывающего белка типа С (TDP-C). В течение 10-15 лет, пока развивается это заболевание, регион на краю височной доли мозга подвергается разрушению.В ходе изучения этой болезни специалисты выяснили, что именно эта небольшая область мозга ответственна за то, как человек расшифровывает значения слов и чувства других людей, идентифицирует лица и регулирует поведение.