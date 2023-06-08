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Ученые нашли микроэлемент, от которого зависит долголетие человека

Тайна долголетия и здоровья человека долгое время оставалась неразгаданной. Однако британские и немецкие ученые смогли приблизиться к ответу, проследив связь между здоровьем и генетикой. Проанализировав генетические тесты более миллиона человек, исследователи выявили определенные участки генома, отвечающие за продолжительность жизни.

Ученые нашли микроэлемент, от которого зависит долголетие человека
© Мир24

Старение – индивидуальный процесс, который у разных людей происходит по-разному. Некоторым людям генетически предопределено стареть быстро, в то время как у других организм процесс деградации идет медленно. Хотя точного ответа на вопрос, почему это происходит, пока нет, ученые из университета Эдинбурга выяснили, что участки ДНК, связанные со здоровым старением и долголетием, связаны с метаболизмом железа в крови. Множество исследований, проведенных в разных странах, подтверждают, что нарушения нормы железа в организме приводят не только к анемии, но и к некоторым возрастным заболеваниям, таким, как болезнь Паркинсона, ослабление иммунитета и функций печени.

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«Высокий уровень железа в крови сокращает продолжительность здоровой жизни. Поддержание нормального уровня железа может предотвратить возрастные заболевания», – заявил доктор Пол Тиммерс из Университета Эдинбурга.

Он выразил надежду, что открытие британских ученых позволит объяснить, почему употребление большого количества богатого железом мяса в возрасте приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Тем не менее, эксперты считают, что у 3,6 миллиардов человек в мире наблюдается скрытый дефицит железа в организме, причем каждый второй из них страдает от железодефицитной анемии, что составляет около 25% населения планеты.

Дефицит железа в организме приводит к общей слабости, быстрой утомляемости, снижению работоспособности, недостаточной концентрация внимания, дневной сонливости, повышенной предрасположенности к инфекциям и простудам, зябкости конечностей, повышенной ломкости и избыточному выпадению волос, сухости и бледности кожи, появлению трещин в уголках губ, обострению гастрита, сообщает «МК».

Профессор Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Анатолий Мартынов сказал, что дефицит железа широко распространен среди пациентов с хронической сердечной недостаточностью (37-61%), хроническими заболеваниями почек (24-85%) и воспалительными заболеваниями кишечника (13-90%).

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