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К возникновению депрессии может привести употребление жареной картошки

Ученые смогли доказать, что чрезмерное употребление картофеля в жареном виде провоцирует возникновение тревожности у человека.

К возникновению депрессии может привести употребление жареной картошки
© Волгоградская правда

Соответствующая статья была опубликована в издании ETNT. В ней эксперты рассказали, что у тех людей, кто употребляет жареную картошку, нарушается баланс дофамина и серотонина. Это может спровоцировать возникновение депрессии.

В исследовании принимали участие около 10 тысяч человек, заявивших, что жареная картошка – их любимое блюдо. Выяснилось, что именно оно негативно отражается на здоровье.

Также депрессия может возникать из-за чрезмерного употребления сладостей, которые лишь на время поднимают настроение.

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