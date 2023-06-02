Что делать, чтобы прожить дольше 120 лет: ответ ученых

Самая известная долгожительница в мире – Жанна Кальман, возраст которой достиг 122 лет. Ученые до сих пор пытаются выяснить, как ей удалось так долго оставаться в здравом уме и как продлить человеческую жизнь.

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«Она была тем человеком, который по своей конституции и биологически невосприимчив к стрессу», – отмечают ученые.

Но несмотря на то, что генетические предпосылки важны, они важны лишь на 15-20 % от общей картины. Все остальное это образ жизни и своевременное лечение заболеваний. Ведь если в 40 лет организму нужно около 2 недель, то вот уже к 80 годам этот период увеличивается до нескольких месяцев.

Поэтому важно следить за собой и в особенности за весом – если индекс массы тела больше 23, то организм наиболее подвержен заболеваниям и последующим госпитализациям.