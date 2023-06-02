Черный перец и таурин оказались эффективны для укрепления сердца

Учёные из Университета Виктории в Австралии доказали эффективность совместного применения аминокислоты таурина и чёрного перца для профилактики и терапии болезней сердечно-сосудистой системы.

© Ferra

Таурин — сульфокислота (серосодержащая) аминокислота, образующаяся в организме из других аминокислот — цистеина и метионина. Но главным источником таурина являются морепродукты, яйца, мясо и птица.

В чёрном перце высокое содержание терпенов — класса углеводов — биоактивных органических соединений, которые обычно присутствуют в растительных эфирных маслах. За счёт этого чёрный перц широко применяется для лечения различных болезней.

Исследователи обратили внимание на медицинскую практику применения этих веществ, описанную в профессиональной литературе. Особенный эффект оказывает совместное применение чёрного перца и таурина. Лабораторный анализ подтвердил содержание в обоих веществах антиоксидантов, стимуляторов метаболизма и различных микроэлементов.

Учёные сообщили, что биоактивные соединения в таурине и чёрном перце ослабляют воспалительные процессы, определяющие прогрессирование и тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижают тяжесть повреждения, опосредованного воспалением.