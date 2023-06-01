Окситоцин помог психопатам распознать испуг
У психопатов с антисоциальным расстройством личности проблемы с эмпатией – пониманием чувств окружающих людей. Введение окситоцина улучшило их способность распознавать выражение испуга на изображениях лиц.
Исследователи из Британии и Дании изучили 58 мужчин в возрасте от 20 до 58 лет. Из них 34 были осуждены за различные насильственные преступления, у них диагностировали АСРЛ, а 24 были здоровы.
В эксперименте испытуемым интраназально вводили окситоцин, который регулирует сложное социальное поведение, в том числе распознавание чужих эмоций и эмпатию. Затем они прошли ФМРТ одновременно с тестом с изображениями лиц. У участников, получивших окситоцин, а не плацебо, наблюдалось повышение активности долей мозга, отвечающих за обработку негативных эмоций других людей. Предполагается, что это может помочь в лечении АСРЛ.