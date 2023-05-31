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Ученые назвали лучшее время для занятий спортом

Эксперты определили, когда лучше всего тренироваться. По словам профессора интегративной физиологии Каролинского института в Швеции Джулина Зиерата, в вечернее время результаты тренировок могут быть не такими впечатляющими, как утром. Всё дело в биологических часах.

Ученые назвали лучшее время для занятий спортом
© Чемпионат.com

Исследование, проведённое на мышах, показало: когда животные бегали в первой половине дня, в их крови было больше ферментов, участвующих в метаболизме жира. Уровень глюкокортикоидов — гормонов, которые отвечают за накопление в организме, достигает своего пика, поэтому тренировка не провоцирует их дополнительный всплеск. К вечеру же количество этих веществ восстанавливается, что может негативно повлиять на результат тренировки.

Этим Джулин объясняет и частый набор веса работниками c ночным графиком. Во время достижения минимума гормона в организме, а это где-то около трёх часов ночи, они обычно бодрствуют. Поэтому те, кто работает по ночам, часто поправляются быстрее, чем их коллеги, которые работают днём, при условии потребления одинакового количество калорий.

По мнению учёных, причина всему — эволюция. Благодаря ей в биологических часах человека утро — наиболее подходящее время для активности.

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