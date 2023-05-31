Ученые назвали лучшее время для занятий спортом

Эксперты определили, когда лучше всего тренироваться. По словам профессора интегративной физиологии Каролинского института в Швеции Джулина Зиерата, в вечернее время результаты тренировок могут быть не такими впечатляющими, как утром. Всё дело в биологических часах.

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Исследование, проведённое на мышах, показало: когда животные бегали в первой половине дня, в их крови было больше ферментов, участвующих в метаболизме жира. Уровень глюкокортикоидов — гормонов, которые отвечают за накопление в организме, достигает своего пика, поэтому тренировка не провоцирует их дополнительный всплеск. К вечеру же количество этих веществ восстанавливается, что может негативно повлиять на результат тренировки.

Этим Джулин объясняет и частый набор веса работниками c ночным графиком. Во время достижения минимума гормона в организме, а это где-то около трёх часов ночи, они обычно бодрствуют. Поэтому те, кто работает по ночам, часто поправляются быстрее, чем их коллеги, которые работают днём, при условии потребления одинакового количество калорий.