Зачем у людей развился свод стопы и чем опасно плоскостопие
Считалось, что приподнятый свод стопы помогает нам ходить, действуя как рычаг, толкающий тело вперед. Однако недавно группа ученых обнаружила, что отдача гибкого свода стопы на самом деле возвращает лодыжку в вертикальное положение, чтобы помочь ей поднять тело. Причем эффект при беге был сильнее, чем при ходьбе, так что, возможно, именно необходимость бегать когда-то была главным фактором отбора для развития свода стопы. Научная статья вышла во Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, о ней сообщили в пресс-службе издательства.
Эволюция наших стоп, в том числе приподнятый медиальный свод, который отличает нас от человекообразных обезьян, имеет решающее значение для двуногого хождения.
Исследователи отобрали семь испытуемых с различной подвижностью свода стопы. Участники эксперимента ходили и бегали, а их ноги снимались высокоскоростными рентгеновскими камерами захвата движения. Кроме того, с помощью компьютерных моделей проверили влияние подвижности свода стопы на соседние суставы.
Обнаружилось, что жесткий свод приводит к тому, что стопа слишком рано отрывается от земли, а это снижает эффективность икроножных мышц. Кроме того, лодыжки остаются слишком сильно наклоненными вперед — похоже они располагаются у шимпанзе. Гибкий свод помог поставить лодыжку в вертикальное положение, что позволяет ноге более эффективно отталкиваться от земли.
Исследование подтвердило, чем опасно плоскостопие: поддержание гибкости арки стопы улучшает общую подвижность, выносливость, снимает лишнюю нагрузку с мышц и суставов. Если будет ограничено движение свода стопы, вполне вероятно, произойдут соответствующие изменения в работе других суставов, а длительная неправильная нагрузка приводит к заболеваниям.