Почему комары одних людей кусают больше, чем других

Не секрет, что комары проявляют избирательность в выборе своих жертв, и одни люди страдают от их покусов в значительно большей степени, чем другие. Учёные провели эксперимент, который показал, какой запах тела является наиболее привлекательным для этих насекомых.

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Учёные из Университета Джона Хопкинса провели эксперимент, результаты которого были опубликованы в журнале Current Biology. Они создали специальную испытательную площадку, на которой располагалось шесть палаток – в них спали добровольцы. Запах этих людей с помощью трубок и насоса, помещённый в выходной воздуховод из каждой палатки, передавался на специальные прокладки. Дополнительно они подогревались до 35°С, чтобы имитировать человеческую кожу.

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Эксперимент продолжался в течение 6 ночей. Было установлено, что наибольшая активность комаров пришлась на время между 22:00 и 2:00.

На протяжении всего эксперимента комары «предпочитали» одних и тех же людей. Напротив, один из добровольцев, напротив, привлекал наименьшее количество насекомых.

Для выявления потенциальных химических свойств запаха человека, модулирующих привлекательность для комаров, учёные одновременно провели изучение летучих соединений, выделяемых участниками. Для этого у каждого испытуемого собирали запах всего тела для химического анализа путём отбора проб воздуха из палаток в термодесорбционные трубки.

Затем образцы были проанализированы с помощью термодесорбционной газовой хроматографии/масс-спектрометрии для получения ночных химических профилей каждого человека. В результате чего было получено в общей сложности 36 профилей запаха человека (шесть индивидуальных сигнатур запаха всего тела человека в течение шести ночей).

В общей сложности в этом наборе данных было обнаружено 1057 индивидуальных химических показателей, в основном состоящих из летучих веществ человека, выделяемых через кожу и дыхание участников, экзогенных загрязнителей из палаток и воздуховодов, а также летучих веществ, попавших в палатки из внешней среды.

В результате было установлено, что люди, которые были более привлекательными для комаров, постоянно выделяли больше карбоновых кислот, вырабатываемых кожными микробами.