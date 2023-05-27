Как узнать свой истинный биологический возраст

У человека, согласно мнению учёных, есть два возраста — хронологический и биологический возраст. В то время как хронологический возраст — это фактическое время жизни человека, биологический возраст определяется различными факторами, такими как образ жизни, генетика, физические упражнения, привычки сна и так далее.

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Хронологический возраст не обязательно влияет на симптомы старения, которые мы часто наблюдаем. Это не показатель здоровья. Например, из-за того, что мы регулярно используем коленные суставы, это теоретически означает, что после достижения определенного возраста мы подвержены артриту. Но это не так для всех. Мы часто видим молодых людей, страдающих от болей в суставах, в то время как 70-летний мужчина идет по крутому склону.

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Означает ли это, что мы должны относиться к своему биологическому возрасту более серьезно, чем к нашему хронологическому возрасту? Учёные уверены, биологический возраст является более точной мерой вашего возраста, чем дата нашего рождения. Хотя мы не можем полностью устранить процесс старения, мы, безусловно, можем помочь замедлить его. По мнению экспертов, здоровое старение или долголетие зависит не только от количества прожитых лет, но и от качества жизни. Например, жизнь в течение 90 лет не будет считаться здоровой старостью, если этот человек нуждается в жизнеобеспечении на любом этапе или у него на протяжении всей жизни была очень слабая иммунная система.

Существует несколько способов определения биологического возраста.1. Тестирование ДНК: с помощью анализа ДНК можно определить возраст человека с точностью до нескольких лет.

2. Тестирование крови: анализ крови может помочь определить уровень гормонов, белков и других маркеров, которые связаны с возрастом.

3. Тестирование физической формы: оценка физической формы может помочь определить, насколько хорошо человек стареет. Например, тест на бег на дистанцию может показать, насколько хорошо работает сердечно-сосудистая система.

4. Оценка психологического состояния: некоторые исследования показывают, что психологическое состояние может быть связано с биологическим возрастом. Например, люди, которые чувствуют себя более молодыми, могут иметь меньший биологический возраст.