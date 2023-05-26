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Как распознать головную боль, предшествующую инсульту

Ученые из России провели исследование и перечислили признаки головной боли, которая предшествует инсульту. Такие неприятные ощущения действительно могут возникать перед инсультом, так как постепенно начинает нарушаться кровообращение в мозге. Из-за этого у головной боли есть специфичные признаки, которые помогут ориентироваться в характере боли.

Как распознать головную боль, предшествующую инсульту
© unsplash.com

Исследователи из УГМУ и УрФУ опубликовали исследование в журнале BMC, где перечислили критерии для определения головной боли, предшествующей инсульту. Ученые анализировали данные пациентов одной из больниц и их состояние за несколько дней до поступления. В их числе были люди, уже перенесшие инсульт и те, кто с заболеванием не сталкивался.

В 2030 году от инсульта может умереть 5 миллионов человек

Головные боли перед инсультом называют сторожевыми. Как правило, они проявляются за 3-4 дня до инсульта, но могут и проявить себя за неделю до приступа. Ученые разделили виды головных болей на три варианта: те, которые знакомы пациентам; знакомые боли, но с изменениями и головные боли нового типа с другими симптомами.

Выяснилось, что среди тех, кто поступал в больницу с инсультом, люди по большей части испытывали знакомые боли с изменениями и головные боли нового типа с другими симптомами.

Среди дополнительных симптомов отмечалось
  • Интенсивность
  • Высокая частота
  • Пульсирующий характер
  • Нарастание интенсивности
  • Тошнота
  • Рвота
  • Светобоязнь
  • Отсутствие эффекта от анальгетиков.

Таким образом, все эти симптомы оказались сопровождающими головную боль перед инсультом. Пациенты, которые прибывали в больницу с головной болью, но с диагностированными другими заболеваниями, отмечали, что испытывали уже знакомые боли. О таком симптоме заявили более 55% опрошенных пациентов.

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