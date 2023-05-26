Как распознать головную боль, предшествующую инсульту

Ученые из России провели исследование и перечислили признаки головной боли, которая предшествует инсульту. Такие неприятные ощущения действительно могут возникать перед инсультом, так как постепенно начинает нарушаться кровообращение в мозге. Из-за этого у головной боли есть специфичные признаки, которые помогут ориентироваться в характере боли.

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Исследователи из УГМУ и УрФУ опубликовали исследование в журнале BMC, где перечислили критерии для определения головной боли, предшествующей инсульту. Ученые анализировали данные пациентов одной из больниц и их состояние за несколько дней до поступления. В их числе были люди, уже перенесшие инсульт и те, кто с заболеванием не сталкивался.

Головные боли перед инсультом называют сторожевыми. Как правило, они проявляются за 3-4 дня до инсульта, но могут и проявить себя за неделю до приступа. Ученые разделили виды головных болей на три варианта: те, которые знакомы пациентам; знакомые боли, но с изменениями и головные боли нового типа с другими симптомами.

Выяснилось, что среди тех, кто поступал в больницу с инсультом, люди по большей части испытывали знакомые боли с изменениями и головные боли нового типа с другими симптомами.

Интенсивность

Высокая частота

Пульсирующий характер

Нарастание интенсивности

Тошнота

Рвота

Светобоязнь

Отсутствие эффекта от анальгетиков. Среди дополнительных симптомов отмечалось