Как распознать головную боль, предшествующую инсульту
Ученые из России провели исследование и перечислили признаки головной боли, которая предшествует инсульту. Такие неприятные ощущения действительно могут возникать перед инсультом, так как постепенно начинает нарушаться кровообращение в мозге. Из-за этого у головной боли есть специфичные признаки, которые помогут ориентироваться в характере боли.
Исследователи из УГМУ и УрФУ опубликовали исследование в журнале BMC, где перечислили критерии для определения головной боли, предшествующей инсульту. Ученые анализировали данные пациентов одной из больниц и их состояние за несколько дней до поступления. В их числе были люди, уже перенесшие инсульт и те, кто с заболеванием не сталкивался.
Головные боли перед инсультом называют сторожевыми. Как правило, они проявляются за 3-4 дня до инсульта, но могут и проявить себя за неделю до приступа. Ученые разделили виды головных болей на три варианта: те, которые знакомы пациентам; знакомые боли, но с изменениями и головные боли нового типа с другими симптомами.
Выяснилось, что среди тех, кто поступал в больницу с инсультом, люди по большей части испытывали знакомые боли с изменениями и головные боли нового типа с другими симптомами.
- Интенсивность
- Высокая частота
- Пульсирующий характер
- Нарастание интенсивности
- Тошнота
- Рвота
- Светобоязнь
- Отсутствие эффекта от анальгетиков.
Таким образом, все эти симптомы оказались сопровождающими головную боль перед инсультом. Пациенты, которые прибывали в больницу с головной болью, но с диагностированными другими заболеваниями, отмечали, что испытывали уже знакомые боли. О таком симптоме заявили более 55% опрошенных пациентов.