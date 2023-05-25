Молекула «1938» стимулирует регенерацию тканей сердца после инфаркта

Обнаружено вещество, стимулирующее регенерацию нервов после травмы, а также защищающее сердечную ткань от повреждений после инфаркта. Об этом пишет Nature со ссылкой на специалистов из Университетского колледжа Лондона.

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Отмечено, что обычно при восстановлении кровотока в сердце появляются участки мёртвой ткани. Это может спровоцировать проблемы в более позднем возрасте. По словам учёных, введение вещества под названием 1938 на протяжении первых 15 минут после сердечного приступа обеспечивало защиту тканей сердца.

Кроме того, они протестировали вещество на выращенных в лаборатории нервных клетках, что стало причиной их более быстрого роста. Введение вещества 1938 в повреждённый седалищный нерв у мышей ускорило восстановление мышц задней ноги животных, что говорило о хорошей регенерации нерва.