Nature: Учёные выяснили, что молекула «1938» стимулирует регенерацию тканей сердца после инфаркта
Обнаружено вещество, стимулирующее регенерацию нервов после травмы, а также защищающее сердечную ткань от повреждений после инфаркта. Об этом пишет Nature со ссылкой на специалистов из Университетского колледжа Лондона.
Отмечено, что обычно при восстановлении кровотока в сердце появляются участки мёртвой ткани. Это может спровоцировать проблемы в более позднем возрасте. По словам учёных, введение вещества под названием 1938 на протяжении первых 15 минут после сердечного приступа обеспечивало защиту тканей сердца.
Кроме того, они протестировали вещество на выращенных в лаборатории нервных клетках, что стало причиной их более быстрого роста. Введение вещества 1938 в повреждённый седалищный нерв у мышей ускорило восстановление мышц задней ноги животных, что говорило о хорошей регенерации нерва.
Вещество 1938 активирует сигнальный путь фермента PI3K, который помогает регулировать рост клеток. PI3K активируется, к примеру, при заживлении ран, однако его функции также могут быть «захвачены» раковыми клетками. Это позволяет им быстрее размножаться. Были созданы медикаменты от рака, которые блокируют работу PI3K, чтобы ограничить рост опухоли. Новая работа экспертов стала одной из немногих, посвящённых изучению активации пути PI3K.