Врач назвала опасный симптом сразу после завтрака

Такое заболевание как синдром раздраженного кишечника (СРК) часто обнаруживается уже после того, как человек прошел массу обследований, но разобраться в проблеме - причине появления ряда неприятных симптомов - так и не смог.

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"Это диагноз исключения, то есть ставят его только в том случае, если исключили все остальные причины жалоб", - пишет в своем Telegram-канале гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева, отмечая, что причины заболевания кроются в "любом неблагополучии верхних отделов ЖКТ и микробиоты, психосоматике, стрессе".

При СРК боли локализуются внизу живота, чаще слева, появляются обычно после еды. У многих пациентов отмечается усиление болей к концу дня, при этом в ночные часы дискомфорт уходит. Также при заболевании человек может испытывать частые проблемы со стулом разного характера.

"Диарея обычно возникает после завтрака, сопровождается императивными позывами и чувством неполного опорожнения кишечника", - отметила Диляра Лебедева.

Иногда состояние усугубляется проявлениями, не связанными с работой ЖКТ: это мигрень, фибромиалгия, диспареуния, боли в поясничной области, суставные боли, нарушение сна.