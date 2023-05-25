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Впервые объяснена позволяющая не испытывать боль мутация

Команда специалистов из Калифорнийского университета объяснила уникальную генетическую мутацию, позволяющую не испытывать боль. Результаты работы опубликованы в журнале Brain.

Впервые объяснена позволяющая не испытывать боль мутация
© Lenta.ru

Еще в 2019 году ученые открыли ген FAAH-OUT у Джо Кэмерон, из-за которых пациентка практически не чувствует боли, а также никогда не испытывала тревоги или страха. Впервые это было обнаружено в 2013 году, когда после серии серьезных операций женщина не жаловалась на боль. Однако выявить точные молекулярные причины этого явления до сих пор не удавалось.

Для этого исследователи использовали генетический инструмент CRISPR-Cas9, чтобы сымитировать эффект мутации на других генах, а также проанализировать экспрессию ДНК, что позволило увидеть, какие из генов активны в молекулярных путях, связанных с болью, настроением и регенерацией.

В итоге авторы идентифицировали еще один ключевой ген — FAAH, в сочетании с которым FAAH-OUT позволяет не чувствовать боли. Ранее считалось, что область генома, содержащая FAAH-OUT, не выполняет никаких функций. Теперь удалось доказать, что на самом деле она стимулирует экспрессию FAAH, который является частью эндоканнабиноидной системы.

Также были изучены фибробласты обычных пациенток из контрольной группы. Помимо оси FAAH-OUT-FAAH, ученые обнаружили у Джо Кэмерон еще 797 генов, которые обладали повышенной активностью, и 348, которые имели мутации. В частности, фиксировались изменения в пути WNT, который связан с заживлением ран, а также стимулирует активность гена WNT16, ассоциированный с регенерацией костей. Кроме того, изменения коснулись генов BDNF и ACKR3, отвечающих за регуляцию настроения и уровня опиоидов (что способствует снижению тревожности, страха и боли) соответственно.

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