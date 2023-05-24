Как случайные перекусы нарушают работу мозга

Активный ритм жизни не всегда позволяет людям полноценно и сбалансированно питаться. Нередко многие из нас перекусывают картошкой фри или хот-догом, просто потому что это быстро и недорого.

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Однако такое питание не только вредит фигуре, но также пагубно влияет на работу мозга. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Австралийские ученые провели серию экспериментов на крысах. Животных разделили на две группы: одних кормили обычным кормом, а других едой с высоким содержанием жиров и сахара. После этого специалисты проверили кратковременную память мышей и изучили микробиоту в фекалиях.

Прежде всего эксперты отметили, что у крыс, потреблявших вредную пищу, было больше бактерий, связанных с ожирением, и меньше штаммов микроорганизмов, отвечающих за контроль веса.

Но это еще не все: исследователи также выявили когнитивные нарушения у животных, которых кормили жирной пищей. Эти подопытные показали худшие результаты в тестах на память, требующих запомнить расположение объектов.