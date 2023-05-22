Выжившие после тяжелого рака не всегда склонны бросать курить

Тяжесть симптомов рак у выживших после него не влияет на желание бросить курить. Статья об этом опубликована в Cancer.

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Продолжение курения после постановки диагноза рака снижает выживаемость, увеличивает вероятность возникновения других видов рака и снижает эффективность терапии. В связи с этим онкологи настоятельно рекомендуют пациентам полностью отказаться от курения и вейпов, в первую очередь — от табака. Однако не все следуют этой рекомендации, и потому врачей интересует, что может замотивировать людей бросить курить.

Сара Прайс из Университета Уэйк Форест проанализировали медицинские истории 1409 больных, выживших после постановки диагноза рак. Анкетирование показало что 14% и 3% из тех, у кого был диагностирован рак, в настоящее время курят сигареты или вейпы соответственно. Курение было статистически связано с большей усталостью, болью, эмоциональными проблемами и худшим качеством жизни по сравнению с участниками, которые курили раньше, но бросили, и участниками, которые никогда не курили. Использование вейпов способствовало усталости, боли и эмоциональным проблемам, но не портило качество жизни. Эти данные подтверждают имеющуюся ранее информацию, что курение значительно ухудшает исход лечения рака.