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Исследование показало, что выжившие после тяжелого рака не всегда склонны бросать курить

Тяжесть симптомов рак у выживших после него не влияет на желание бросить курить. Статья об этом опубликована в Cancer.

Выжившие после тяжелого рака не всегда склонны бросать курить
© Газета.Ru

Продолжение курения после постановки диагноза рака снижает выживаемость, увеличивает вероятность возникновения других видов рака и снижает эффективность терапии. В связи с этим онкологи настоятельно рекомендуют пациентам полностью отказаться от курения и вейпов, в первую очередь — от табака. Однако не все следуют этой рекомендации, и потому врачей интересует, что может замотивировать людей бросить курить.

Сара Прайс из Университета Уэйк Форест проанализировали медицинские истории 1409 больных, выживших после постановки диагноза рак. Анкетирование показало что 14% и 3% из тех, у кого был диагностирован рак, в настоящее время курят сигареты или вейпы соответственно. Курение было статистически связано с большей усталостью, болью, эмоциональными проблемами и худшим качеством жизни по сравнению с участниками, которые курили раньше, но бросили, и участниками, которые никогда не курили. Использование вейпов способствовало усталости, боли и эмоциональным проблемам, но не портило качество жизни. Эти данные подтверждают имеющуюся ранее информацию, что курение значительно ухудшает исход лечения рака.

Более удивительным выводом работы стало, что нет никакой статистической связи между тяжестью течения рака и прекращением курения. Это противоречит распространенным интуитивным представлениям, согласно которым страх смерти и тяжелая болезнь обязательно создает мотивацию для серьезных изменений поведения.

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