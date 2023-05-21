Врачи: проглатываемый желудочный баллон может помочь потерять 74% веса

Ученые из клиники Nuova Villa Claudia выяснили, что сочетание проглатываемого желудочного баллона с препаратом для похудения примерно за восемь месяцев позволяет потерять в среднем 19% массы тела. Исследование будет представлено на ежегодном собрании Европейского конгресса по ожирению в Дублине.

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В исследовании принял участие 181 человек, средний вес пациентов составлял 94,8 кг до вмешательства. Всем поставили баллон, а также назначили лираглутид, который контролирует высвобождение инсулина в поджелудочной железе. Введение препарата начинали через один-четыре месяца после установки баллона. Через 16 недель участники потеряли в среднем 14% от своей первоначальной массы тела. Они также потеряли в среднем 74% лишнего веса. После выхода баллона из тела пациентов переводили на средиземноморскую диету, которую они соблюдали не менее шести месяцев.

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По словам авторов исследования, желудочные баллоны для похудения не новы, но они не пользуются популярностью, поскольку для их установки требуется эндоскопия. Новый проглатываемый баллон устраняет необходимость в медицинской процедуре — его можно просто проглотить. В течение 20 минут он заполняется жидкостью, что приводит к уменьшению объема желудка. Примерно через 16 недель баллон выводится естественным путем.

Баллон уменьшает количество пищи, которую может съесть человек, что приводит к потере веса. Ученые отметили, что прием лекарства от диабета лираглутида (Saxenda) дополнительно усиливал чувство сытости у участников исследования.

Ни один из методов лечения не был связан с серьезными побочными эффектами. У четырех пациентов баллон был удален из-за непереносимости.