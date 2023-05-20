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Nature: Ученые нашли 10 пестицидов, вызывающих болезнь Паркинсона

Ученые провели исследование и обнаружили 10 видов пестицидов, которые могут быть связаны с появлением болезни Паркинсона. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature.

Ученые нашли 10 пестицидов, вызывающих болезнь Паркинсона
© Unsplash

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили 288 человек, страдающих болезнью Паркинсона. Они анализировали влияние различных пестицидов на их организм.

Сначала ученые выявили 53 пестицида, которые могли бы влиять на болезнь Паркинсона. Отмечается, что большая часть из них все еще используется в сельском хозяйстве.

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С помощью дополнительного анализа нейронов они оставили 10 пестицидов, которые показывали токсичное влияние на клетки человека. Среди них: фолпет, дикофол, пентагидрат сульфата меди, эндосульфан, трифлуралин, налед, эндоталл, пропаргит и дикват.

Ранее сообщалось, что ученые выявили новый источник питательных веществ для рака.

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