Подтверждена связь между кишечной микробиотой и депрессией

В психиатрической больнице Базельского университета (Швейцария) междисциплинарная группа психиатров, неврологов и гастроэнтерологов недавно провела новаторское исследование использования пробиотиков при клиническом лечении большого депрессивного расстройства, сообщает MedicalХpress. Научная статья вышла в Journal of Affective Disorders.

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В план лечения людей, страдающих клинической депрессией, были добавлены пробиотики для улучшения микробиоты кишечника. Всем участникам исследования был назначен антидепрессант. При этом одна половина получала добавки с пробиотиками, другая — плацебо. Эксперимент длился четыре недели. До и после у пациентов проверили выраженность симптомов депрессии и провели МРТ головного мозга.

Исследователи обнаружили, что у людей, принимавших пробиотик, состояние мозга было лучше и оказалось меньше признаков нейродегенерации. Кроме того, изменилась функция лобно-лимбических областей мозга, нервных цепей, связанных с депрессией. Симптомы депрессии также стали менее выраженными. Со временем клинические эффекты только усилились.