Подтверждена связь между кишечной микробиотой и депрессией

Исследование подтверждает связь между кишечной микробиотой и депрессией
В психиатрической больнице Базельского университета (Швейцария) междисциплинарная группа психиатров, неврологов и гастроэнтерологов недавно провела новаторское исследование использования пробиотиков при клиническом лечении большого депрессивного расстройства, сообщает MedicalХpress. Научная статья вышла в Journal of Affective Disorders.
В план лечения людей, страдающих клинической депрессией, были добавлены пробиотики для улучшения микробиоты кишечника. Всем участникам исследования был назначен антидепрессант. При этом одна половина получала добавки с пробиотиками, другая — плацебо. Эксперимент длился четыре недели. До и после у пациентов проверили выраженность симптомов депрессии и провели МРТ головного мозга.
Исследователи обнаружили, что у людей, принимавших пробиотик, состояние мозга было лучше и оказалось меньше признаков нейродегенерации. Кроме того, изменилась функция лобно-лимбических областей мозга, нервных цепей, связанных с депрессией. Симптомы депрессии также стали менее выраженными. Со временем клинические эффекты только усилились.
Впрочем, авторы уточняют, что если «просто принимать пробиотики», то описываемого эффекта, скорее всего, не случится. Препарат уникален и разработан специально (как с точки зрения подбора входящих в него микроорганизмов, так и — способа смешивания), а также правильно упакован в оболочку.