Обнаружен новый источник питательных веществ для раковых клеток

Ученые из Мичиганского университета выявили новый источник питательных веществ для раковых клеток — уридин, который они применяют для роста в отсутствии обычно используемой глюкозы. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

© Lenta.ru

Известно, что для развития опухоли ей необходима определенная подпитка. Однако в некоторых органах, например, в поджелудочной железе, содержится мало функционирующих кровеносных сосудов, что ограничивает доступ к глюкозе. В таком случае раковые клетки должны испытывать голод, но они все еще продолжают расти. Чтобы вычислить, каким образом опухоли увеличиваются, авторы использовали технологию, которая позволила проверить около 200 различных питательных веществ.

Они обнаружили, что при определенных обстоятельствах раковые клетки могут использовать уридин. По-видимому, они чувствуют концентрации глюкозы и уридина в окружающей среде, что способствует их адаптации и росту.

Кроме того, выяснилось, что уридин метаболизируется ферментом уридинфосфорилазой1 (UPP1). Блокирование UPP1 привело к значительному развитию опухолей поджелудочной железы у мышей. Это означает, что препараты, отключающие выработку уридина, могут применяться в качестве возможных новых вариантов лечения.