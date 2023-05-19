$80.04-0.7386.50-1.08

Обнаружен новый источник питательных веществ для раковых клеток

Ученые из Мичиганского университета выявили новый источник питательных веществ для раковых клеток — уридин, который они применяют для роста в отсутствии обычно используемой глюкозы. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Обнаружен новый источник питательных веществ для раковых клеток
© Lenta.ru

Известно, что для развития опухоли ей необходима определенная подпитка. Однако в некоторых органах, например, в поджелудочной железе, содержится мало функционирующих кровеносных сосудов, что ограничивает доступ к глюкозе. В таком случае раковые клетки должны испытывать голод, но они все еще продолжают расти. Чтобы вычислить, каким образом опухоли увеличиваются, авторы использовали технологию, которая позволила проверить около 200 различных питательных веществ.

Они обнаружили, что при определенных обстоятельствах раковые клетки могут использовать уридин. По-видимому, они чувствуют концентрации глюкозы и уридина в окружающей среде, что способствует их адаптации и росту.

Кроме того, выяснилось, что уридин метаболизируется ферментом уридинфосфорилазой1 (UPP1). Блокирование UPP1 привело к значительному развитию опухолей поджелудочной железы у мышей. Это означает, что препараты, отключающие выработку уридина, могут применяться в качестве возможных новых вариантов лечения.

Но для начала необходимо провести дополнительные исследования, чтобы можно было начать испытания на людях, а затем ввести методику в клиническую практику.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий