$80.04-0.7386.50-1.08

С зумом и ЕМИАС: создан первый российский прибор для диагностики рака шейки матки

Самарские ученые разработали цифровой портативный кольпоскоп — прибор, позволяющий диагностировать рак шейки матки — с 32-кратным оптическим увеличением и возможностью собирать и передавать данные.

Создан первый российский прибор для диагностики рака шейки матки
© Ferra.ru

В рамках проекта «Передовые инженерные школы» специалисты Самарского государственного медицинского университета Минздрава РФ разработали первый российский кольпоскоп — прибор, позволяющий изучать влагалище и шейку матки.

До сих пор в России использовались только зарубежные кольпоскопы. Среди преимуществ российского устройства его разработчики называют 32-кратное оптическое увеличение — оно обеспечивает четкую визуализацию, высококачественный захват изображения с надежным источником света и увеличительной линзой. Кроме того, в аппарат встроят функцию сбора, хранения и передачи данных для удаленной консультации и интегрируют его с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС).

Оснащать прибором планируют фельдшерско-акушерские пункты и выездные бригады скорой помощи. Цифровой кольпоскоп повысит эффективность и охват скрининга (процесса выявления заболеваний), а также может использоваться для документирования результатов судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас перед разработчиками стоит задача апробации опытного образца устройства, а в конце 2023 года будет представлен окончательный его вариант.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий