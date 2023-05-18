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Российский ученый рассказал, как можно управлять мозгом

Поведение организма можно менять, воздействуя на вводимые в мозг магнитные наночастицы электромагнитным полем, рассказал биофизик Максим Абакумов.

Как можно управлять мозгом
© Ferra.ru

Влиять на поведение различных живых организмов можно с помощью вводимых магнитных наночастиц, заявил «Газете.Ru» рассказал заведующий лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ МИСиС Максим Абакумов.

При магнитомеханическом управлении, отметил исследователь, наночастицы можно заставить физически передавать колебания на окружающие ее молекулы. Проведенные эксперименты показали, что при действии внешнего электромагнитного поля поведение мышей начало меняться: животное поворачивало направо или налево, в зависимости от того, куда ему в мозг ввели наночастицу, рассказал ученый.

Метод достаточно гибок в своем применении, подчеркнул Абакумов. С его помощью можно не только уничтожать клетки, но и восстанавливать нормальный путь их развития, что позволяет лечить гормональные отклонения и нейродегенеративные заболевания.

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