Выявлена связь между ожирением и раком крови

Ученые из Медицинской школы Университета Индианы выявили связь между ожирением и раком крови. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

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Свое внимание авторы сосредоточили на клональном гемопоэзе неопределенного потенциала (КГНП). Это состояние крови, при котором возникают генетические мутации в кроветворных клонах, провоцирующие рак крови и сердечно-сосудистые заболевания. Часто КГНП наблюдается при старении, однако факторы риска, способствующие этому расстройству, пока плохо изучены. В новом исследовании специалисты обнаружили, что такие генетические мутации могут быть вызваны избыточным весом.

Эксперты проанализировали данные более чем 47 тысяч человек с КГНП и заметили, что у 5,8 процента испытуемых мутации были связаны с ожирением. Кроме того, у таких пациентов мутировавшие клетки крови росли быстрее. Закономерность ученые объясняют тем, что высокий индекс массы тела (ИМТ) вызывает воспаление в организме и изменяет костный мозг, где вырабатываются клетки крови. Это увеличивает риск развития лейкемии и других заболеваний.