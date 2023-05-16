$79.98+0.8887.16+1.08

Выявлена связь между ожирением и раком крови

Ученые из Медицинской школы Университета Индианы выявили связь между ожирением и раком крови. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

Выявлена связь между ожирением и раком крови
© Lenta.ru

Свое внимание авторы сосредоточили на клональном гемопоэзе неопределенного потенциала (КГНП). Это состояние крови, при котором возникают генетические мутации в кроветворных клонах, провоцирующие рак крови и сердечно-сосудистые заболевания. Часто КГНП наблюдается при старении, однако факторы риска, способствующие этому расстройству, пока плохо изучены. В новом исследовании специалисты обнаружили, что такие генетические мутации могут быть вызваны избыточным весом.

Эксперты проанализировали данные более чем 47 тысяч человек с КГНП и заметили, что у 5,8 процента испытуемых мутации были связаны с ожирением. Кроме того, у таких пациентов мутировавшие клетки крови росли быстрее. Закономерность ученые объясняют тем, что высокий индекс массы тела (ИМТ) вызывает воспаление в организме и изменяет костный мозг, где вырабатываются клетки крови. Это увеличивает риск развития лейкемии и других заболеваний.

Часть эксперимента была посвящена тестированию различных комбинаций лекарств, нацеленных на снижение роста мутировавших клеток КГНП. Ученым удалось найти потенциальные терапевтические подходы к этому состоянию. Предварительные выводы гласят, что препараты, используемые для лечения кровяного давления и диабета, могут регулировать рост мутировавших клеток крови.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий