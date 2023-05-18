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Найдена связь между коротким сном и творческим мышлением

Вы когда-нибудь замечали, что после короткого сна становится легче решать сложные задачи и приходят свежие идеи?

Найдена связь между коротким сном и творческим мышлением
© Unsplash

Учёные из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы провели исследование и выяснили, что мозг становится более креативным после короткого отдыха во сне.

Для этого они пригласили 49 добровольцев и разделили их на четыре группы. Все группы провели 45 минут в разных условиях. Первая просто отдыхала, слушая через специальное устройство слово «дерево». Это слово заставляло их видеть во сне дерево.

Вторая группа также отдыхала, но участникам просто сказали следить за своими мыслями. А две другие группы просто сидели без сна: одну группу попросили подумать о деревьях, а другую — просто следить за своими мыслями.

После 45 минут для всех участников провели тест на творческое мышление. И вот что интересно: те, кто отдыхал во сне, справились с заданиями лучше всех!

Они решали задачи на 43% лучше, чем те, кто просто следил за своими мыслями во сне, и на 78% лучше, чем те, кто не спал вообще.

Так что если вам нужны свежие идеи или вы застряли на сложной задаче, попробуйте вздремнуть! Может быть, ответ придёт во сне.

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