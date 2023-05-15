Разработан быстрый способ выявления сердечного приступа

Алгоритм под названием CoDE-ACS уже протестировали на 10286 пациентах из шести стран. Он использует информацию о возрасте, поле, результатах ЭКГ и историю болезни, а также уровни тропонина (белок, по которому и определяют инфаркт), чтобы диагностировать сердечный приступ. После чего ИИ дает оценку вероятности от 0 до 100 для каждого пациента. Кроме того, CoDE-ACS может помочь медикам идентифицировать именно тех, у кого аномальные уровни тропонина были вызваны сердечным приступом, а не другим заболеванием.