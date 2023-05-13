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Эффективный против воспалений белок обнаружили у летучих мышей

Ученые из Сингапура выявили у летучих мышей белок, который может помочь в создании лекарства от воспалений у людей. Также медики, возможно, смогут продвинуться в замедлении старения.

Эффективный против воспалений белок обнаружили у летучих мышей
© Мир24

Специалисты из Медицинской школы Университета Дьюка обратили внимание, что летучие мыши долго живут и способны переносить вирусы без серьезного вреда для здоровья. Исследования показали, что у рукокрылых изменены инфламмасомы (мультибелковые комплексы), которые влияют на старение и восприятие инфекций. Белок ASC2, который есть у мышей, способен подавлять инфламмасомы и предотвращать воспаление.

В ходе испытаний у генетически модифицированных мышей, получивших ASC2 летучей мыши, уменьшалась тяжесть перитонита, вызванного кристаллами подагры и частицами ASC. Белок ослаблял воспаление, вызванное несколькими вирусами, и снижал смертность от вирусной инфекции гриппа А. Также он подавлял активацию воспалительных процессов, вызванную иммунным комплексом SARS-CoV-2 (коронавирус).

Ученые отметили серьезный потенциал ASC2, который может совершить прорыв в фармацевтике, сообщается в журнале Cell.

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