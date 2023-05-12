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Назван смертельно опасный вирус, который может оставаться в организме годами

Некоторые вирусы, представляющие смертельную опасность для человека, могут сохраняться в организме зараженного годами. Как утверждают ученые, к числу таких инфекций может относиться вирус Эбола.

Назван опасный вирус, который может жить в организме годами
© Слово и Дело

Исследователи провели эксперимент на 36 макаках-резусах, которых намеренно заразили лихорадкой Эбола. Выяснилась, что в некоторых случаях вирус способен сохраняться в головном мозге, вызывая повторное заражение и увеличивая риск летального исхода. Всего в рамках эксперимента было выявлено семь таких случаев, две обезьяны умерли от повторного заболевания, сообщает издание Science Translational Medicine.

Авторы научной работы отмечают, что лечение моноклональными антителами, применяемое при лихорадке Эбола, не гарантирует 100% результата. По их словам, для полного выведения вируса из организма необходима комбинированная терапия с применением как антител, так и противовирусных препаратов.

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