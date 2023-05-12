Назван опасный вирус, который может жить в организме годами

Некоторые вирусы, представляющие смертельную опасность для человека, могут сохраняться в организме зараженного годами. Как утверждают ученые, к числу таких инфекций может относиться вирус Эбола.

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Исследователи провели эксперимент на 36 макаках-резусах, которых намеренно заразили лихорадкой Эбола. Выяснилась, что в некоторых случаях вирус способен сохраняться в головном мозге, вызывая повторное заражение и увеличивая риск летального исхода. Всего в рамках эксперимента было выявлено семь таких случаев, две обезьяны умерли от повторного заболевания, сообщает издание Science Translational Medicine.