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Лишний вес способствует раку желудочно-кишечного тракта

Лишний вес и ожирение связаны с повышенным риском развития рака желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает Университет штата Огайо.

Лишний вес способствует раку желудочно-кишечного тракта
© Газета.Ru

Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных типов рака среди как мужчин, так и женщин. Ежегодно в одних только США диагностируется более 150 000 новых случаев рака толстой и прямой кишки.

Холли Луманс-Кропп и ее коллеги проанализировали архивные данные о 131 161 пациенте, участвовавших в рандомизированном клиническом исследовании по скринингу рака предстательной железы, легких, колоректального рака и рака яичников.

Исследование проводилось в период с 1993 по 2001 год среди участников в возрасте от 55 до 74 лет на момент регистрации. Для этих людей был вычислен индекс массы тела на основе данных их анкет.

Затем авторами нового исследования участники были разделены на категории в соответствии со стандартами ВОЗ: с недостаточной массой тела (ИМТ менее 18,5), нормальной (18,5–24,9), избыточной массой тела (25–29,9) и ожирением (ИМТ более 30).

Выяснилось, что риск рака желудочно-кишечного тракта существенно повышен среди людей с избыточным весом и ожирением в раннем, среднем и старшем возрасте.

Также выяснилось, что увеличение ИМТ с течением времени было связано с повышенным риском возникновения колоректального и неколоректального рака желудочно-кишечного тракта. Вероятно, эта закономерность связана с тем, что жировые клетки могут вызывать воспалительную реакцию и способствовать дисфункции иммунных клеток.

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