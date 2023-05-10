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Дефицит воды в организме может вызывать головные боли

Причиной частой мигрени может стать недостаток жидкости.

Дефицит воды в организме может вызывать головные боли
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При недостаточном потреблении воды у человека могут возникнуть частые головные боли, это следствие нарушения питания мозга. Нехватка воды приводит к загустению крови и кровообращение ухудшается. Из-за нехватки кислорода мозг недополучает питательные вещества, что и провоцирует болевые ощущения.

При появлении боли достаточно увеличить количество потребляемой воды и симптом начнет пропадать.

Для профилактики необходимо выпивать от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров – летом.

Однако следует помнить, что причину появления боли может диагностировать только врач.

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