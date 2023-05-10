В Великобритании впервые родился ребенок от трех родителей. Об этом сообщает The Guardian.

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Отмечается, что такая процедура ЭКО направлена на предотвращение генетических болезней у детей. Метод называется митохондриальным донорством. В этом случае используются ткани из яйцеклеток здоровых женщин. из них создаются эмбрионы для ЭКО, свободные от генетических мутаций другого родителя.

Ребенок родился в центре лечения бесплодия в Ньюкасле. Врачи проводили множество исследований и тестов для того, чтобы женщины с генетическими нарушениями могли иметь здоровых детей. Однако пока что вероятность рождения детей с генетическими мутациями по-прежнему высока. На данный момент один из 6000 детей страдает генетическими нарушениями.