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Ученые объяснили, почему человек после сна чувствует себя разбитым

Чувство полной апатии или еще большей сонливости может одолеть человека после пробуждения. Почему так происходит и как этого избежать, рассказали ученые из Датского технического университета и Университета Цзяо Тонг.

Ученые объяснили апатию и ощущение разбитости после сна
© РИА "ФедералПресс"

«Добровольцы, которые спали в проветриваемой комнате, после сна чувствовали себя отлично. А также удивляли всех своей продуктивностью в течение дня», – говорится в сообщении.

Ученые провели исследование и выяснили, что причиной недомогания и недосыпания может быть спертый воздух в комнате. По информации исследователей, вентиляция в комнате должна обеспечивать воздух, где содержится менее 750 частей углекислого газа на миллион. И чем больше CO2 в воздухе, тем будет хуже сон. Людям рекомендуют регулярно проветривать помещения, сообщает Sciencedirect.com.

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