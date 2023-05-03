Почему борьба с раком — это на деле борьба с процессом эволюции

Рак представляет собой эволюционное заболевание. Именно в процессе эволюции здоровые клетки превращаются в организме человека в раковые. И отвечают за это те же силы, что и за превращение динозавров в птиц.

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Во многом эволюция происходит за счёт мутаций ДНК зародышевых клеток. Эти мутации могут приводить к появлению черт у детёнышей, которые отличаются от черт их родителей: более острых зубов, более светлой шерсти и пр. Если это изменение окажется полезным и будет помогать выживать, то животное потом его передаст будущим поколениям. И такие изменения накапливаются в течение миллионов лет.

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Рак тоже возникает из-за эволюционных изменений. Но уже на уровне отдельных клеток в организме человека. В этом случае клетки борются за питательные вещества и пространство в организме. А поскольку разные органы состоят из разных видов клеток, то и разные виды рака будут отличаться друг от друга по поведению, внешнему виду, реакции на лечение.

Обычно клетки человека постоянно находятся в процессе обновления. То есть они умирают и заменяются новыми. Из-за мутаций процесс постоянного обновления клеток нарушается. В результате происходят изменения в клеточной ДНК, которые влияют на белки, составляющие структуру клетки и управляющие её поведением. В итоге клетка может начать размножаться быстрее, чем другие, а также сопротивляться сигналам о необходимости обновления, изолировать для себя питательные вещества.

В большинстве случаев иммунная система убивает мутантные клетки. Но в организме может образовываться и опухоль, состоящая из множества таких клеток. Эти клетки продолжают мутировать и размножаться до тех пор, пока опухоль не сможет распространяться по всему телу. И рак, обнаруженный на ранних стадиях этой эволюции, лечится проще, чем тот, кто выявили на поздних стадиях.

Обычно в раковых клетках содержится тот же набор белков, что и в здоровых, и заражённые клетки продолжают выполнять многие из функций здоровых клеток. Но виды рака могут различаться по количеству мутаций и реагировать на лечение они могут по-разному. Более того, лечение даже может спровоцировать дальнейшее развитие рака.