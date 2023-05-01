Ученые рассказали, как улучшить память за полтора месяца

Ученые пока не установили, как работают тренировки для улучшения памяти с точки зрения нейробиологии. В 2017-м исследователи из разных университетов провели эксперимент.

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Они сделали функциональную МРТ 23 чемпионам и участникам мировых состязаний по запоминанию, а также обычным людям, которые никогда не тренировали память. Как выяснилось, шесть недель тренировок достаточно для повышения количества связей между нейронами в мозге. За это время человек может приблизиться к топологии связности мозга тренированного «ментального атлета».

Одно из главных упражнений придумали еще в Древней Греции. Человеку необходимо мысленно прогуливаться по знакомым местам, к примеру, по своему дому, и расставлять в случайных местах разные объекты.

В начале эксперимента чемпионы по запоминанию показали умение за 20 минут запоминать в среднем 71 слово из 72, а люди из контрольной группы смогли запомнить лишь 26 слов. За шесть недель участники эксперимента стали запоминать в два раза больше случайных слов. Каждый день люди посвящали тренировке памяти 30 минут. Эффект от 1,5 месяца занятий продлился четыре месяца.

Также испытуемые тренировали свою способность к концентрации и вниманию. Они выполняли задания на сосредоточенность: угадывали порядок цифр или букв в случайном порядке. В итоге у участников эксперимента улучшилась не только память, но и внимание.