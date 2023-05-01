Ученые рассказали, как улучшить память за полтора месяца
Ученые пока не установили, как работают тренировки для улучшения памяти с точки зрения нейробиологии. В 2017-м исследователи из разных университетов провели эксперимент.
Они сделали функциональную МРТ 23 чемпионам и участникам мировых состязаний по запоминанию, а также обычным людям, которые никогда не тренировали память. Как выяснилось, шесть недель тренировок достаточно для повышения количества связей между нейронами в мозге. За это время человек может приблизиться к топологии связности мозга тренированного «ментального атлета».
Одно из главных упражнений придумали еще в Древней Греции. Человеку необходимо мысленно прогуливаться по знакомым местам, к примеру, по своему дому, и расставлять в случайных местах разные объекты.
В начале эксперимента чемпионы по запоминанию показали умение за 20 минут запоминать в среднем 71 слово из 72, а люди из контрольной группы смогли запомнить лишь 26 слов. За шесть недель участники эксперимента стали запоминать в два раза больше случайных слов. Каждый день люди посвящали тренировке памяти 30 минут. Эффект от 1,5 месяца занятий продлился четыре месяца.
Также испытуемые тренировали свою способность к концентрации и вниманию. Они выполняли задания на сосредоточенность: угадывали порядок цифр или букв в случайном порядке. В итоге у участников эксперимента улучшилась не только память, но и внимание.
Ученые отметили, что не все люди одинаково подходят для таких тренировок. Некоторые могут иметь более высокий потенциал для развития, чем другие. Исследователи подчеркнули, что тренировки памяти не являются решением для всех проблем с памятью и концентрацией. К примеру, если у человека есть медицинские проблемы, в частности болезнь Альцгеймера, то тренировки могут быть неэффективными.