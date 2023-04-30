Найдены молекулы, отвечающие за повреждение сердца при лечении рака

Современные лекарства могут быть очень эффективными при лечении рака и привели к значительному повышению показателей выживаемости. Однако некоторые методы лечения рака могут вызвать повреждение сердца с последствиями от небольшого изменения насосной способности сердца до сердечной недостаточности.

В новом исследовании ученые проанализировали ДНК 37 тыс. человек и определили 33 белка в крови, которые связаны с повышенным риском развития сердечных заболеваний, на которые влияют лекарства, используемые для лечения рака. Ученые заявили, что их результаты могут объяснить, каким образом лекарства от рака оказывают повреждающее воздействие на сердце, а также помогут выявить людей с повышенным риском.