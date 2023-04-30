Найдены молекулы, отвечающие за повреждение сердца при лечении рака

Биологи определили молекулы, которые отвечают за повреждение сердца при лечении рака
Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили вероятную причину повреждения сердца при приеме некоторых препаратов от рака. Открытие позволит разработать более безопасные антиопухолевые лекарства. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Современные лекарства могут быть очень эффективными при лечении рака и привели к значительному повышению показателей выживаемости. Однако некоторые методы лечения рака могут вызвать повреждение сердца с последствиями от небольшого изменения насосной способности сердца до сердечной недостаточности.
В новом исследовании ученые проанализировали ДНК 37 тыс. человек и определили 33 белка в крови, которые связаны с повышенным риском развития сердечных заболеваний, на которые влияют лекарства, используемые для лечения рака. Ученые заявили, что их результаты могут объяснить, каким образом лекарства от рака оказывают повреждающее воздействие на сердце, а также помогут выявить людей с повышенным риском.
«Это исследование указывает путь к разработке более безопасных и более совершенных лекарств, чтобы однажды опасения по поводу развития проблем с сердцем после лечения рака могли уйти в прошлое», — отметили ученые.