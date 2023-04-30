Страх и отвращение способствуют снижению pH в желудке

Опытным путем исследователи установили, что страх и отвращение снижают pH в желудке. Для этого они пригласили добровольцев, каждый из них проглотил специальный сенсорный датчик. После этого участникам эксперимента демонстрировали ролики содержащие насилие и агрессию. Удалось выяснить, что при стрессе желудки испытуемых выбрасывали дополнительный желудочный сок, и уровень pH снижался.