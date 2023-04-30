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Страх и отвращение способствуют снижению pH в желудке

Ученые из римского университета Ла Сапиенца выяснили, что уровень кислотности желудочного сока зависит от испытываемых человеком эмоций.

Страх и отвращение способствуют снижению pH в желудке
© runews24.ru

Опытным путем исследователи установили, что страх и отвращение снижают pH в желудке. Для этого они пригласили добровольцев, каждый из них проглотил специальный сенсорный датчик. После этого участникам эксперимента демонстрировали ролики содержащие насилие и агрессию. Удалось выяснить, что при стрессе желудки испытуемых выбрасывали дополнительный желудочный сок, и уровень pH снижался.

Ученые планируют изучить механизм взаимодействия кишечника и нервной системы. Пока специалисты выяснили, что эта взаимосвязь носит защитный характер, заложенный природой.

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