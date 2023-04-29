$80.51-1.0588.37-1.83

Терапия ритмом помогает восстановить ходьбу при травмах головы

Ученые из Университета Англии Раскин выяснили, что у детей с тяжелыми травмами головного мозга музыка может улучшить двигательную реабилитацию. Исследование опубликовано в International Journal of Therapy and Rehabilitation.

Терапия ритмом помогает восстановить ходьбу при травмах головы
© Газета.Ru

Ранее было показано, что ритмическая слуховая стимуляция с помощью музыки может повысить скорость ходьбы у людей, перенесших инсульт, пациентов с болезнью Паркинсона, а также у детей с церебральным параличом.

В новом исследовании ученые выяснили, что ритмическая слуховая стимуляция может дополнить физиотерапию, обычно используемую у детей с черепно-мозговой травмой. Ритм музыки при этом используется как сигнал для пациента о необходимости шага. Такие слуховые подсказки в конечном счете повышали скорость, а также способствовали более плавной и скоординированной походке.

Авторы исследования считают, что добавление этой техники к другим вмешательствам может помочь улучшить прогноз для детей с травмами головы.

«Несмотря на то, что результаты исследования демонстрируют различия в преимуществах ритмической слуховой стимуляции у разных участников, они обнадеживают», — объяснили ученые.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий