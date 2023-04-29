Терапия ритмом помогает восстановить ходьбу при травмах головы

Ученые из Университета Англии Раскин выяснили, что у детей с тяжелыми травмами головного мозга музыка может улучшить двигательную реабилитацию. Исследование опубликовано в International Journal of Therapy and Rehabilitation.

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Ранее было показано, что ритмическая слуховая стимуляция с помощью музыки может повысить скорость ходьбы у людей, перенесших инсульт, пациентов с болезнью Паркинсона, а также у детей с церебральным параличом.

В новом исследовании ученые выяснили, что ритмическая слуховая стимуляция может дополнить физиотерапию, обычно используемую у детей с черепно-мозговой травмой. Ритм музыки при этом используется как сигнал для пациента о необходимости шага. Такие слуховые подсказки в конечном счете повышали скорость, а также способствовали более плавной и скоординированной походке.

Авторы исследования считают, что добавление этой техники к другим вмешательствам может помочь улучшить прогноз для детей с травмами головы.