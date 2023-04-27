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2 часа назад

Длительный дневной сон повышает риск развития ожирения и гипертонии

Газета.Ru

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что более длительный дневной сон связан с повышенным риском ожирения. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

Длительный дневной сон повышает риск развития ожирения и гипертонии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для анализа использовались данные более трех тысяч взрослых из средиземноморских стран. В этом регионе дневной сон (сиеста) — часть культуры, распространенная среди большой части населения.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто спал днем более 30 минут, чаще имелся избыточный вес, гипертония и диабет. При этом короткий дневной отдых не был связан с повышенным риском ожирения или нарушений метаболизма.

Ученые также выяснили, что длительный дневной сон был связан с более поздним отходом ко сну вечером, поздними приемами пищи, курением сигарет. Они предполагают, что эти факторы могли привести к развитию ожирения, а не сам дневной сон. Кроме того, длительность сиесты может быть следствием ожирения. Понадобятся дополнительные исследования, чтобы найти оптимальные параметры дневного сна.

«Не все сиесты одинаковы. Продолжительность сна, положение во сне и другие специфические факторы могут повлиять на последствия дневного сна для здоровья», — объяснили ученые.

Наука,
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