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Какой вид рака может появиться из-за орального секса

Ученые бьют тревогу: последние несколько десятилетий участились случаи рака горла. Исследователи предполагают, что его главной причиной остается ВПЧ, который передается через оральный секс.

Какой вид рака может появиться из-за орального секса
© Unsplash

О том, что говорят ученые и как защититься от рака горла, — в материале “Рамблера”.

Ученые обратили внимание, что статистика людей с раком горла выросла за последние несколько десятилетий. Чаще всего опухоли появляются в области миндалин и задней части горла. В США и Великобритании рак горла оказался более распространенным, чем рак шейки матки.

Исследователи связывают печальную статистику с тем, что рак горла может быть спровоцирован ВПЧ (вирусом папилломы человека). Основным фактором заболевания ВПЧ считается количество партнеров, а также наличие орального секса. Согласно статистике, у тех, кто занимается оральным сексом, вероятность рака горла выше в 8,5 раз.

ВПЧ, пути заражения и онкогенность вируса: интервью с гинекологом

Некоторые люди, которые заражаются ВПЧ, способны сами избавиться от нее, если у организма есть достаточный для этого иммунитет. Однако люди с со слабым иммунитетом вылечиться от вируса не могут, поэтому она проникает в их ДНК и провоцирует развитие раковых клеток.

Для того, чтобы защитить себя от рака горла, ученые рекомендуют ставить вакцину от ВПЧ. Сейчас ее проводят преимущественно девушкам в рамках профилактики рака шейки матки. Однако, по некоторым данным, вакцина может помочь и при наличии рака горла. Вакцинация может способствовать появлению коллективного иммунитета, но такое произойдет в случае, если 85% населения будут привиты. Мужчинам также рекомендуется вакцинация, это называется гендерно-нейтральной политикой. Это сделано для того, чтобы уменьшить риски передачи ВПЧ.

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