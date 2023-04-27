Какой вид рака может появиться из-за орального секса

Ученые бьют тревогу: последние несколько десятилетий участились случаи рака горла. Исследователи предполагают, что его главной причиной остается ВПЧ, который передается через оральный секс.

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О том, что говорят ученые и как защититься от рака горла, — в материале “Рамблера”.

Ученые обратили внимание, что статистика людей с раком горла выросла за последние несколько десятилетий. Чаще всего опухоли появляются в области миндалин и задней части горла. В США и Великобритании рак горла оказался более распространенным, чем рак шейки матки.

Исследователи связывают печальную статистику с тем, что рак горла может быть спровоцирован ВПЧ (вирусом папилломы человека). Основным фактором заболевания ВПЧ считается количество партнеров, а также наличие орального секса. Согласно статистике, у тех, кто занимается оральным сексом, вероятность рака горла выше в 8,5 раз.

Некоторые люди, которые заражаются ВПЧ, способны сами избавиться от нее, если у организма есть достаточный для этого иммунитет. Однако люди с со слабым иммунитетом вылечиться от вируса не могут, поэтому она проникает в их ДНК и провоцирует развитие раковых клеток.