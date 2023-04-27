Исследования выявили неожиданный вред жареного картофеля

Жареный картофель – то универсальное блюдо, которое скорее всего придется по вкусу людям из любой страны. Вдобавок к этому, блюдо считается весьма бюджетным, и его легко приготовить.

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Неудивительно, что у жареной картошки столько поклонников. Однако есть и обратная сторона: во-первых, такое блюдо сложно назвать диетическим, и полезных веществ в нем крайне мало. А во-вторых, не так давно ученые установили, что жареная картошка может усугублять симптомы тревоги и депрессии.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Китайские ученые на протяжении 11 лет наблюдали за здоровьем людей из базы данных UK Biobank, в которой собраны сведения о 140 тысяч человек. Средний возраст испытуемых – 56 лет. В ходе анкетирования специалисты узнали, что чаще всего на жареную еду налегают молодые мужчины, курильщики, люди с избыточным весом, низким доходом и плохим уровнем образования.

В ходе работы исследователи установили, что среди любителей жареной пищи риск развития тревожности повышен на 12%, а депрессии на 7%. При этом пристрастие к жареному картофелю увеличивало риск на 2%. Чаще всего в группе риска оказывались мужчины.

Чтобы исследовать механизмы данного явления, специалисты провели эксперименты на лабораторных рыбках-зебрах данио-рерио. На рыбок воздействовали акриламидом – одним из основных продуктов реакции Майяара между аминокислотами и сахарами, из-за которой на пище образуется румяная корочка.