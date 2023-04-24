В России разработали быстрый способ диагностики рака

«Препарат в виде раствора вводится внутривенно, через два часа выполняется томография. Он достаточно интенсивно и специфично накапливается в первичной опухоли предстательной железы и ее метастазах», – говорится в сообщении.

Препарат безвреден и полностью выводится из организма через несколько часов. Кроме того, он в несколько раз дешевле аналогов на основе изотопов галлия или фтора, а также проще в изготовлении.