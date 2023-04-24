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1 час назад

В России разработали быстрый способ диагностики рака

РИА "ФедералПресс"

Ученые Томского политеха разработали радиофармпрепарат для точной диагностики рака простаты на основе изотопа технеция-99m. Подробности рассказали в пресс-службе вуза.

В России разработали быстрый способ диагностики рака
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Препарат в виде раствора вводится внутривенно, через два часа выполняется томография. Он достаточно интенсивно и специфично накапливается в первичной опухоли предстательной железы и ее метастазах», – говорится в сообщении.

Препарат безвреден и полностью выводится из организма через несколько часов. Кроме того, он в несколько раз дешевле аналогов на основе изотопов галлия или фтора, а также проще в изготовлении.

Ученые отмечают, что препарат позволит повысить доступность ядерной медицины для населения России, передают РИА «Новости».

Наука,Томский политех,
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