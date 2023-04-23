Ученые выяснили, что, стресс увеличивает биологический возраст

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, предполагает, что на биологический возраст людей и мышей могут влиять различные формы стресса и что эти изменения могут быть обратимы после выздоровления.
Исследование показало, что биологический возраст может увеличиваться в течение коротких периодов времени в несколько дней или месяцев в результате воздействия стресса, например, серьезной операции, беременности и тяжелого COVID-19 как у людей, так и у мышей.
Однако увеличение биологического возраста является преходящим, и после восстановления после стресса он возвращается к исходному уровню.
В исследовании использовались часы метилирования ДНК для измерения изменений биологического возраста в ответ на различные стрессовые стимулы, при этом часы второго поколения обеспечили согласованные результаты по сравнению с часами первого поколения.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что биологический возраст может быть полезным параметром для оценки физиологического стресса и его преодоления, а способность восстанавливаться после стресса может быть важным фактором, определяющим успешное старение и долголетие.