Ученые выяснили, что, стресс увеличивает биологический возраст

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, предполагает, что на биологический возраст людей и мышей могут влиять различные формы стресса и что эти изменения могут быть обратимы после выздоровления.

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Исследование показало, что биологический возраст может увеличиваться в течение коротких периодов времени в несколько дней или месяцев в результате воздействия стресса, например, серьезной операции, беременности и тяжелого COVID-19 как у людей, так и у мышей.

Однако увеличение биологического возраста является преходящим, и после восстановления после стресса он возвращается к исходному уровню.

В исследовании использовались часы метилирования ДНК для измерения изменений биологического возраста в ответ на различные стрессовые стимулы, при этом часы второго поколения обеспечили согласованные результаты по сравнению с часами первого поколения.