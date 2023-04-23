Ученые доказали, что манго полезно при ожирении

В Сан-Диего обнаружили, что манго оказывает положительное воздействие на баланс кишечных бактерий у людей, которым диагностировали ожирение. Соответствующая научная статья появилась в журнале Food Science and Nutrition.

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Диета, включающая в себя клетчатку и свежие фрукты, делает состав микробов кишечника более разнообразным. У сладких напитков и жареной еды эффект противоположный.

В исследовании участвовали 27 человек от 18 до 55 лет, индекса массы тела у которых больше или равен 26 кг на квадратный метр. Такой показатель свойствен людям с избыточным весом или ожирением. Средний вес в каждой из групп участников был равен 94 килограммам.

Первая группа ела манго, а вторая — нежирное печенье. Участники эксперимента получали 100 ккал либо из первого продукта, либо из второго на протяжении 12 недель.

В результате у людей из группы, которая получала манго, выровнялась численность видов бактерий. Возможные эффекты такого изменения ученые планируют изучить в следующих работах.

Ранее "Рамблер" писал о том, что факторы женского и мужского ожирения неодинаковы.