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3 часа назад

Американские ученые выяснили, что заболевания десен вызывают обострения артрита

runews24.ru

Пациенты, страдающие от болезней десен, с меньшей вероятностью реагируют на лечение ревматоидного артрита. Новое исследование американских ученых может помочь объяснить связь между заболеваниями десен и суставов, сообщает Medical Xpress.

Ученые выяснили, что заболевания десен вызывают обострения артрита
Фото: Runews24Runews24

Результаты научной работы говорят о том, что трещины в поврежденных деснах позволяют бактериям во рту просочиться в кровоток, активируя ответ иммунной системы. В итоге иммунитет борется с белками организма и вызывает обострение артрита.

Профессор клинических исследований в лаборатории Роберта Б. Дарнелла в Университете Рокфеллера Дана Орандж уточнила, что бактерии полости рта проникают внутрь и вызывают иммунные реакции, которые связаны с ревматоидным артритом, что может затруднить лечение данного недуга.

Орандж считает, что врачам, лечащим артрит, стоит обращать внимание на состояние десен у пациентов, особенно если лечение проходит безуспешно.

Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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