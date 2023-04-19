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Исследование: кровотечение из десен может быть причиной обострений ревматоидного артрита

Сотрудники лаборатории Роберта Б. Дарнелла при Рокфеллеровском университете в США обнаружили, что кровотечение десен может быть причиной обострений ревматоидного артрита. Исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine.

Кровотечение из десен может быть причиной обострений артрита
© Газета.Ru

Ученые в ходе лонгитюдных наблюдений за пациентами с ревматоидным артритом обратили внимание на то, что у людей с воспалениями десен организм хуже реагирует на лечение аутоиммунного заболевания. Как оказалось, бактерии через раны во рту просачиваются в кровоток, из-за чего в организме активируется иммунный ответ, направленный на собственные белки. В результате этой реакции возникают обострения артрита.

По словам авторов научный работы, кровь пациентов с ревматоидным артритом, как правило, содержит антитела, нацеленные на белки с признаками цитруллинирования, – процесса, при котором одна аминокислота в белке превращается в другую (аргинин в цитруллин).

Дальнейшее изучение образцов крови пациентов с кровоточащими деснами показало, что бактерии ротовой полости проходят через реакцию, которая очень похожа на процесс цитруллинирования белков.

Как оказалось, те же самые антитела, которые наносят удары по цитруллиновым белкам организма, активируются в ответ на цитруллинированные бактерии, что значительно снижает эффективность лечения артрита.

Результаты исследования помогли объяснить, почему терапия ревматоидного артрита плохо протекает среди пациентов с заболеванием десен. Если десны постоянно выделяют в кровоток иммунные триггеры, то лечение аутоиммунного заболевания становится слишком неэффективным.

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