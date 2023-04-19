Почему люди с низким доходом чаще испытывают физическую боль

Не так давно социологи из Лондонского университета провели исследование и установили: чем ниже доход человека, тем с большей вероятностью он будет испытывать физическую боль без реальных повреждений.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В исследовании специалистов приняли участие 1,3 миллиона людей из 146 стран. Испытуемые указали свой ежемесячный доход до уплаты налогов, а затем разделили его на количество человек в семье. У участников исследования также спросили, испытывали ли они физическую боль во время опроса.

В ходе работы ученые выяснили: люди с низким доходом часто сталкиваются с болезненными ощущениями, вне зависимости от того, в какой стране они живут – в бедной или богатой. Эксперты предположили, что это может быть связано с негативными эмоциями. В частности с тем, что люди сравнивают свой достаток с достатком сверстников.